Эксперты объяснили, почему во всем мире стали массово отказываться от использования жидкого мыла

Мыльницы снова триумфально возвращаются в нашу жизнь.Увлечение жидким мылом, накрывшее нас несколько лет назад, когда мыльница в ванной казалось чем-то старомодным и даже неприличным, похоже, отступает. Все больше законодателей моды демонстрирую своим поклонникам, что пользуются именно кусковым мылом, а не его жидким аналогом. Бьюти-эксперты также в один голос доказывают, что именно твердое мыло экономичнее и полезнее жидкого.Статистика Kantar Worldpane показывает, что в прошлом году продажи твердого мыла увеличились на 3% и имеют тенденцию к дальнейшему росту. В чем здесь секрет и почему жидкое мыло вдруг попало в немилость.Как оказалось, все довольно просто. Защитники природы просто посчитали, сколько пластиковых упаковок остается после использования жидкого мыла, засоряя окружающую среду. Даже просто поменяв жидкое мыло на твердое можно уменьшить количество пластикового мусора.Кстати, современное твердое мыло вполне может стать не только средством для мыть рук, но и с успехом заменить пенку для умывания, гель для душа, скраб для тела и даже шампунь для волос. Нужно всего лишь выбрать подходящий для себя вариант.