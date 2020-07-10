От каких продуктов нужно отказаться ради белоснежной улыбки

Культ белых зубов господствует на нашей планете не первое десятилетие. Для их обретения важны не только профессиональные стоматологические процедуры, но и соблюдение определенных правил питания.Во-первых, нужно ограничить употребление кофе, красного вина и чая, так как все эти напитки влияют на цвет зубов. В них содержатся дубильные вещества, поэтому чем меньше мы их пьем, тем лучше. Если же вы никак не можете отказаться от чая или кофе, то употребляйте напитки через соломинку. Также откажитесь от употребления кислотных фруктов вроде цитрусовых, которые разъедают зубную эмаль.Во-вторых, в вашем рационе должно быть меньше блюд, где использовалась томатная паста и томатные соусы, поскольку они также негативно влияют на белый цвет зубов. Помните о том, что консервированные томаты более кислотны, чем сырые овощи. Ешьте поменьше мороженого и особенно попкорна, так как хрустящие продукты могут оставлять пятна на поверхности зубов, они повышают риск повреждений.Стоматологи настоятельно советуют воздерживаться от использования модных зубных паст с активированным углём. Они негативно влияют на зубную эмаль. В целом, хотя бы раз в год требуется проходить через процедуру регулярной чистки зубов профессионалами, во время которой из полости рта удаляется зубной камень - один из основных факторов риска повреждений зубной эмали. Ну а за профессиональной чисткой обращайтесь к стоматологам, не доверяйте непроверенным и опасным продуктам для "домашнего использования", пишет The Daily Mail.