Некоторые овощи находятся в тени других, хотя могут оказывать благотворное влияние на здоровье, лечить болезни, поддерживать организм в жизненно важных процессах. Специалистами были названы очень полезные, однако недооцененные овощи, ошибочно не получающие внимания, которого они заслуживают.Капуста. Кажущаяся неприметной и скучной, она может принести невероятную пользу здоровью. Простая белокочанная капуста содержит витамины группы В, витамины С и К, другие, также обеспечивает необходимые процессы восстановления в глазах, почках, печени, кровеносных сосудах, нервных клетках.Еще более полезна цветная капуста – ее ингредиенты предотвращают болезни сердца, диабет, ревматоидный артрит, запоры. Антиоксиданты овоща борются с опухолевыми клетками, снижают риск развития рака.Картофель. Из-за содержания углеводов он часто считается вредной для фигуры пищей. Однако не стоит недооценивать чистый картофель, приготовленный без жира, масла. Он относительно низкокалорийный и усваивается не так, как рис или макароны. Холодный вареный картофель содержит устойчивый крахмал, дающий волокнистый эффект в кишечнике и очень полезный для развития полезной бактериальной флоры.Горох. Его можно есть даже в незрелом виде, его зеленые стручки легко перевариваются. Этот овощ полон важных минералов – железа, фосфата, калия. Чашка зеленого горошка покрывает около 11 процентов ежедневных потребностей женщины в железе. У мужчин это даже 25 процентов. Кроме того, он обеспечивает организм провитамином А, одним из важнейших для здоровья клеток и органов.Фенхель. Еще один недооцененный овощ, содержащий, меж тем, в два раза больше витамина С чем апельсин (100 граммов фенхеля дают 93 мг витамина). Его эфирные масла, анетол и фенхол, оказывают спазмолитическое действие, улучшают пищеварение. Фенхель богат железом, калием, кальцием, фосфором, водой, что делает его идеальным для худеющих.Цикорий. Является превосходным источником калия, фолиевой кислоты, цинка, очень полезен для укрепления иммунитета. Его горькие вещества поддерживают обмен веществ, стимулируют пищеварение, обеспечивают хорошее кровообращение. Благодаря высокому уровню клетчатки инулина улучшается состояние кишечной флоры.Редис. В дополнение к полезной клетчатке полон важных минералов – натрия, кальция, магния, калия, железа. Горчичное масло, ответственное за его пряный вкус, обладает антибактериальным действием, борется с опасными патогенами в желудочно-кишечном тракте.Кресс-салат. По мнению экспертов, один из самых недооцененных. Его потребление поддерживает работу щитовидной железы по выработке метаболического гормона тироксина, положительно влияющего на развитие мозга. Вдобавок содержит много витаминов группы В, калий, кальций, железо. В его состав также входит горчичное масло, действующее подобно естественному антибиотику, действующему против патогенных микроорганизмов, вредных бактерий, сообщает журнал Fit for Fun.