Лучшие пары продуктов для борьбы с воспалениями

Такие продукты питания, как зеленые листовые овощи, цитрусовые фрукты и томаты, помогают бороться с воспалительными процессами в организме. При этом крайне важно подбирать правильное сочетание продуктов, чтобы получить максимальный результат.Коричневый рис с луком и чесноком. Если вы сочетаете лук и чеснок с коричневым рисом и цельной пшеницей, то объем поглощения кальция организмом увеличится почти в три раза. А этот нутриент, уменьшающий риск многих хронических воспалительных болезней вроде атеросклероза, рака, нейродегенеративных и иммунологических расстройств.Батат и кайенский перец. Если вы любите употреблять сладкий картофель батат, то в следующий раз нанесите на него некоторое количество кайенского перца. Это усилит абсорбцию организмом витамина А. Он помогает бороться с воспалительными расстройствами кожи вроде акне, а также бронхолегочной дисплазией.Брокколи с оливковым маслом. Одно из лучших противовоспалительных сочетаний продуктов. В оливковом масле содержатся антиоксиданты, фитонутриенты и мононенасыщенные жирные кислоты. Брокколи насыщен витаминами и минералами вроде калия и магния. Это также богатый источник флавоноидов и каротиноидов, сражающихся с хроническими воспалениями. Оливковое масло усиливает поглощение жирорастворимых витаминов в брокколи и антиоксидантов вроде лютеина и бета-каротина.Цветная капуста с куркумой. Куркума - лучший противовоспалительный продукт. Он содержит куркумин, обладающий превосходными противовоспалительными свойствами. Если вы добавите эту специю в цветную капусту, богатую витамином C, то эффект будет просто потрясающий. Сама цветная капуста также содержит много витамина К и фолатов, помогающих бороться с воспалениями, пишет The Health Site.