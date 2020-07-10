Как на самом деле молоко влияет на состояние кожи?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление молока нередко связывают с ухудшением состояния кожи, появлением прыщей и других воспалительных явлений, – но так ли это на самом деле? О влиянии молока на кожу рассказала дерматовенеролог, косметолог Дарья Цешинская.По словам специалиста, теория о вреде молока для кожи действительно весьма популярна. Однако среди врачей единой позиции на этот счет нет, заметила Цешинская.Она рассказала, что ученые высказываются о возможной связи между потреблением молочных продуктов и активизацией акне – они объясняют ее тем, что «молочка» может провоцировать значительный инсулиновый отклик и рост ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1), способствующие кожному воспалению. Однако, говорит специалист, большинство исследований этой проблемы являются наблюдательными, и полностью полагаться на их сведения нельзя.Цешинская добавила, что существуют исследовательские данные, согласно которым особенно негативно влияет на кожу обезжиренное молоко, тогда как ферментированные молочные продукты (сыры, йогурты) не ведут к высыпаниям. Но все же оценивать влияние конкретных продуктов на состояние кожи проблематично, поскольку сложно отделить их воздействие от эффекта других пищевых компонентов рациона, сказала эксперт.«Например, любители молока могут употреблять мало клетчатки и много сахара, что и будет негативно сказываться на их коже», - пояснила медик.Людям, которые хотят проверить, оказывает ли молоко негативное влияние на их кожу, специалист посоветовала исключить любые молочные продукты из рациона на 3-4 недели и оценить результат.