Растительные токсины: осторожнее с этими полезными продуктами!

Многие овощи и фрукты, настойчиво рекомендуемые медиками как обязательные продукты для ежедневного питания, содержат токсины – вещества, эволюционно выработанные растениями для защиты от вредителей. С какой полезной на первый взгляд растительной пищей нужно быть особенно осторожным?Зеленые помидоры. Существуют сорта помидоров, остающиеся зелеными даже при созревании. Речь не о них. Нужно избегать употребления в пищу недозревших зеленых томатов: они содержат соланин, способный вызвать проблемы с пищеварением и даже отравление в больших количествах.Картофель. Полезный для сердца и сосудов растительный продукт также может содержать соланин. Многие знают, что этот токсин присутствует в зеленых фрагментах картошки, но на самом деле не только – он может находиться в ее кожуре. Поэтому овощ лучше есть очищенным.Баклажаны. Никогда не употребляйте их в сыром виде. Причина все та же: растительный токсин соланин. Также следует знать, что данное соединение проникает в воду при приготовлении пищи. Не используйте жидкость, в которой варились баклажаны.Сырая зеленая фасоль. Осторожнее с этим полезным продуктом – например, съеденная детьми прямо с грядки зеленая фасоль даже в сравнительно небольшом количестве может спровоцировать тяжелое отравление, вплоть до смертельного исхода. Вызвать его способен фазин – вещество группы лектинов, которое склеивает кровь и делает кишечную стенку проницаемой для токсинов.Ревень. Поздно собранные стебли ревеня содержат много щавелевой кислоты, что способствует образованию камней в почках.Свекла, шпинат. Осторожнее, эти полезные растительные продукты тоже богаты щавелевой кислоты. Людям с почечными нарушениями лучше избегать их, а здоровым – не употреблять в большом количестве.Цуккини, огурцы. Горькие на вкус плоды должны безжалостно выбрасываться. В них может содержаться высокий уровень натурального токсина кукурбитацина. В Германии известен случай гибели пожилого мужчины, ставшей следствием съеденного кабачка с горечью.Сырая бузина. Ее ягоды могут выглядеть аппетитно и заманчиво, особенно для детей. Однако нужно быть очень осторожным. Без термической обработки они способны отравить организм из-за действия токсичного вещества самбунигрина в их составе.Орехи и арахис. Фундук, грецкие орехи, фисташки, арахис могут поражаться грибком, выделяющим канцерогенный афлатоксин. При этом грибковое поражение может быть не видимым глазу и не ощущаться на вкус. Особенно часто невидимая плесень атакует очищенные орехи.Сельдерей, петрушка. Приверженцы ЗОЖ обязательно должны знать: употребляемые в большом количестве, эти продукты делают кожу чувствительной к свету, так что даже нормальное ультрафиолетовое излучение может нанести ей большой вред. Способствуют такому эффекту растительные токсины фукокумарины.