Диетолог рассказала, как есть бургеры и чипсы без вреда здоровью
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что единого эталона питания для всех людей нет – рацион должен прежде всего учитывать индивидуальные параметры здоровья человека.
«Нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов», - заметила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что организм должен получать с питанием белок, витамины, минералы, антиоксиданты. Помимо того, учитывается сезонность, и летом нужно сокращать потребление жирных блюд.
Если в целом рацион человека соответствует основополагающим здоровым критериям, умеренное присутствие фастфуда в нем не станет трагедией.
«Кола, чипсы, бургеры конечно, рисковые продукты. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда здоровью», - рассказала специалист.
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