Диетолог рассказала, как есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

По мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Она рассказала, как есть такую пищу.Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что единого эталона питания для всех людей нет – рацион должен прежде всего учитывать индивидуальные параметры здоровья человека.«Нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов», - заметила эксперт.Диетолог подчеркнула, что организм должен получать с питанием белок, витамины, минералы, антиоксиданты. Помимо того, учитывается сезонность, и летом нужно сокращать потребление жирных блюд.Если в целом рацион человека соответствует основополагающим здоровым критериям, умеренное присутствие фастфуда в нем не станет трагедией.«Кола, чипсы, бургеры конечно, рисковые продукты. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда здоровью», - рассказала специалист.