Врач порекомендовал не пренебрегать дневным сном в жару

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В жаркую погоду работать обычно не хочется, зато появляется желание поспать днем. Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев признал, что на самом деле это очень полезно.По словам специалиста, полноценный ночной сон в жаркую погоду невозможен. Нашему организму удается как следует отдохнуть только, если температура окружающей среды не превышает 20 градусов.«Компенсировать нехватку ночного сна можно с помощью дневного отдыха. Если ночью в жару спится плохо, днём хорошо спят почти все. Именно поэтому в жарких странах появилась и была узаконена сиеста, из-за которой в разгар дня закрывается большинство магазинов и ресторанов», - отметил Калинчев.Врач подчеркнул, что традиция дневного сна должна быть традицией и в России, хотя бы во время летнего отпуска, пишет издание «Аргументы и факты».