Названы последствия дефицита калия в организме

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это распространенная проблема.Есть признаки дефицита калия, которые сильно бьют по здоровью и внешности. Калий необходим для нормальной работы сердца и сосудов, функционирования нервной системы и поддержания мышц в рабочем состоянии. Суточная норма калия для мужчин – 2,5 г, для женщин – не более 2,3 г, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Спортсмены нуждаются в повышенных дозах, которые можно получать из специальных добавок или пищи. Нехватка калия может стать причиной серьёзных недомоганий: чтобы избежать их, обращайте внимание на такие симптомы.Вы чувствуете постоянную усталость, не связанную с перенапряжением, а от сонливости не спасают даже несколько чашек кофе? Причиной может быть гипокалиемия – хроническая нехватка калия. Стойкий дефицит приводит к бессоннице, снижению работоспособности, отсутствию интереса к жизни. Часто такое состояние наблюдается при жестких диетах, связанных с исключением многих продуктов. Привести в организм в норму поможет употребление блюд, богатых калием: бананов, сухофруктов, свежей черешни.Судороги, ноющая боль и слабость в мышцах – один из самых ярких симптомов дефицита калия.Этот макроэлемент – электролит, взаимодействующий с натрием и отвечающий за способность мышц к сокращению. Если его количество в организме уменьшается, клетки не получают нужное количество электрических сигналов.Возникают короткие, но болезненные судорожные приступы, мышцы слабеют и теряют объём.Нарушение калиево-натриевого баланса приводит к постепенному ослаблению мышц. Это состояние часто наблюдается у людей, злоупотребляющих тренировками, но не уделяющих внимания сбалансированной диете. Даже малейшее напряжение приводит к микроразрывам, вызывающим резкую боль. Калий влияет и на удержание влаги в тканях: при его недостатке мышцы и кожа обезвоживаются, возникает колющая и давящая боль, сопровождающаяся временным онемением, судорогами, зудом.Аритмия Калий необходим для поддержания нормальной работы главной мышцы человеческого организма – сердца. Даже незначительное снижение необходимого количества нарушает сердечный ритм, при стабильном дефиците заметно учащённое сердцебиение без видимых причин. При этом пульс может оставаться в пределах нормы.Заметив сбои, немедленно обращайтесь к врачу: высок риск инфаркта миокарда, инсульта, тромбоза или сердечной недостаточности. Затруднение дыхания Еще одна роль калия — участие в ретрансляции сигналов, стимулирующих сокращение лёгких. Если уровень макроэлемента падает до критического, лёгкие не могут работать в полную силу, что приводит к одышке. Малейшее напряжение сбивает дыхание, приступ удушья может настигнуть даже во сне. Ситуацию ухудшает сужение сосудов, нарушающее кровоснабжение и доставку кислорода к жизненно важным органам.При тяжёлой гипокалиемии возможна полная остановка дыхания, требующая немедленной реанимации. Запоры Калий принимает активное участие в процессе пищеварения. Если количество этого макроэлемента в крови снижается, нарушается активность мышц кишечника и желудка, перистальтика слабеет, кишечник опорожняется с трудом.Постепенно запоры приобретают хронический характер и сопровождаются болями в животе, спазмами и коликами. Результатом может стать кишечная непроходимость, требующая срочного медицинского вмешательства.Приступы тошноты в промежутках между приёмами пищи и даже во время еды говорят о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Причиной вполне может быть недостаток калия. Он вызывает слабость мышц желудка, снижение активности желудочной стенки, ухудшение переваривания пищи. В тяжёлых случаях еда перестает усваиваться, наблюдается беспричинная рвота, ухудшающая состояние больного. Тошнота может говорить и о накоплении токсинов, в процессе вывода которых тоже участвует калий. Онемение конечностей Онемение рук и ног, покалывание и частичная потеря чувствительности – результат стойкой нехватки калия. Для поддержания баланса нервной системы необходимо регулярное поступление макроэлемента в организм. Резкое уменьшение снижает количество импульсов, поступающих к головному и спинному мозгу.Первые неприятные ощущения затрагивают пальцы рук и ног, постепенно они распространяются на весь объём конечностей.При стойком дефиците калия увеличивается количество другого макроэлемента – натрия. Он задерживает в организме воду, что приводит к постоянным отекам, особенно заметным с утра. Ситуация ухудшается, если в рационе присутствует много переработанных продуктов: колбас, мясных полуфабрикатов, фастфуда, острых закусок. Такая еда содержит слишком много соли, отёки усиливаются, кровообращение замедляется. Исправить ситуацию поможет коррекция диеты и приём витаминных добавок, богатых калием. Повышение артериального давления Нехватка калия вызывает резкое сужение кровеносных сосудов и ухудшение снабжения мозга и сердца кислородом. Артериальное давление поднимается, малейший стресс усугубляет ситуацию и может привести к инсульту.Повышение давления может сопровождаться тошнотой, обмороками, болью в сердце. Снимать симптомы таблетками врачи не рекомендуют, достаточно следить, чтобы организм ежедневно получал не менее 4700 мг калия.Эта доза поможет поддерживать давление в норме. Головокружение Резкое повышение артериального давления может спровоцировать головокружение, усиленное сердцебиение, появление чёрных точек перед глазами, головную боль.Человек на время теряет ориентацию в пространстве, по утрам ему тяжело встать с кровати. Такое состояние наблюдается при злоупотреблении некоторыми лекарствами, выводящими калий из организма – в частности, мочегонными препаратами.Перепады настроения Калий играет важную роль в процессе выработки серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение. Одновременно он отвечает за нормальное функционирование нервной системы. Дефицит макроэлемента вызывает сбои в настроении, переходы от уныния к безудержной весёлости.Возможны панические атаки, галлюцинации, бред и даже стойкая депрессия. Чем раньше будут приняты меры, тем больше шансов, что гормональный дисбаланс будет устранен.