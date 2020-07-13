Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта

Похудеть без изнурительных диет и спорта вполне реально, если следовать определенным правилам. Одно из них – обязательное употребление белка.Эксперты рассказали, какие изменения в повседневной жизни позволяют похудеть без использования диет и спорта, пишет «Росбалт». Специалисты посоветовали сделать белок одним из главных продуктов рациона – увеличить свой привычный объем белковой пищи примерно на 15-30%. Белок требует длительного переваривания, препятствует росту сахара в крови и появлению излишков инсулина, ведущих к жироотложению.Также эксперты считают важным тщательно прожевывать пищу – так мозг получает сигналы насыщения от пищеварительной системы при небольшом количестве еды. Поспешное заглатывание пищи лишь содействует появлению лишнего веса.Вдобавок специалисты рассказали, что всем желающим похудеть без диет и спорта следует пить больше воды – например, перед каждым приемом пищи выпивать стакан. Такой прием позволяет сократить количество потребляемых калорий без особого напряжения.Еще для похудения важен здоровый сон в течение минимум 7 часов. Недостаток отдыха оказывает определенное влияние на гормоны, стимулирует выработку тех, что провоцируют нездоровый аппетит.Дополнительно нужно перестать перекусывать некоторыми продуктами – прежде всего, мучным и сладким. Яблоко, стакан кефира, сыр с помидором или несколько орехов: такие перекусы быстрее помогут стать стройнее.