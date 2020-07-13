Определен один из лучших способов снизить сахар в крови при диабете

Британские специалисты из Diabetes UK рекомендуют рацион на основе продуктов с низким гликемическим индексом как один из лучших способов снизить сахар в крови у диабетиков. Было определено, что он эффективно поддерживает стабильный, без всплесков, уровень сахара в крови.Гликемический индекс (ГИ) является показателем того, насколько интенсивным оказывается выделение сахара в кровь после употребления того или иного продукта. Это связано с тем, что разные типы углеводов усваиваются организмом с разной скоростью. Продукты с низким ГИ перевариваются медленно, что предотвращает резкое увеличение уровня сахара в крови и вместе с ним рост инсулина.Ссылаясь на исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения Национальной медицинской библиотеки США, специалисты констатируют, что людям, составляющим группу риска по сахарному диабету, следует употреблять продукты с низким гликемическим индексом, пишет Express. По словам медиков, исследованиями было определено, что такой рацион защищает от колебаний сахара в крови, способствует его снижению.В частности, они рекомендуют употреблять овощи, орехи, бобовые и некоторые цельнозерновые злаки, тунец, листовую зелень, яйца.«Когда речь идет о продуктах с низким показателем ГИ, авокадо является одним из лучших. Его потребление помогает диабетикам улучшить чувствительность организма к инсулину», - заявили эксперты.Продукты с высоким ГИ, которые они советуют избегать людям с диабетом, включают сахар и десертные изделия, белый хлеб, белый рис, картофель.