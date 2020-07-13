Названы пять правил, гарантирующих похудение

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Эти несложные действия можно делать даже на отдыхеХотите похудеть, но не готовы сидеть на жестких диетах и во всем ограничивать себя, да еще и заниматься подсчетом калорий? Есть и более легкий путь. Диетолог Виктория Кляуз перечислила в Instagram 5 простых шагов, выполняя которые, вы сможете снижать вес без особых усилий и мучений, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.Их можно делать даже на отдыхе!Нет салата — нет обеда!Это не значит, что весь ваш обед — салат. Просто добавляйте овощи к обычной порции. Это позитивно отразится не только на весе, но и на состоянии кожи. Сейчас лучшее время, чтобы «полюбить» овощи.1 день = 1 вредный продуктЕсли утром были конфеты, то чипсы вечером отменяются. Это поможет осознанно подходить к выбору еды и начать контролировать количество вредностей.Хочешь пить — пей водуВ жару многие стараются утолить жажду «водой с ароматом лимона», «холодным чайным напитком» или колой. А ведь достаточно чая или воды, без сахаристых добавок.Ни дня без движения!Без подсчета шагов, пульса или пройденных км! Не нужно наматывать круги вокруг района. Основное правило — двигаться сегодня не меньше, чем вчера. Где взять время? см след пункт.Жесткий контроль «серфинга в соц сетях»Помните байку, про » целый день без интернета — убралась, постирала, столько всего приготовила!» Это про активность и движение. Меньше сидеть — больше двигаться!Эти шаги хороши, чтобы начать, почувствовать — что да, не так все страшно и сложно!