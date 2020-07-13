Таблетки вместо физических упражнений? Ученые приблизили это

В эксперименте на мышах исследователи выделили белок, который обычно замедляет старение мозга при регулярных физических упражнениях. У здоровых активных людей уровень этого белка в крови также повышен.Физические упражнения – самый верный и наиболее изученный способ защиты головного мозга от возрастных изменений, включая нейродегенеративные болезни и снижение когнитивных способностей. Но многим недоступна физическая активность из-за различных ограничений или инвалидности. Ученые давно хотят найти вещество, которое помогло бы этим людям поддержать здоровье мозга.Новое исследование, опубликованное в Science, показывает, что можно выделить молекулу, которая ответственна за полезное воздействие упражнений на мозг. В эксперименте на мышах ученые, по всей видимости, обнаружили белок с таким действием. Это открывает перспективу создания лекарств для профилактики возрастных изменений центральной нервной системы.На первом этапе исследования ученые разделили пожилых мышей на две группы. Животные из первой группы регулярно упражнялись в беговом колесе в течение шести недель, из второй – вели пассивный образ жизни. У активных мышей был обнаружен ожидаемый «набор» улучшений состояния мозга: стали активнее появляться новые нейроны в гиппокампе, улучшилась память.Далее ученые провели несколько инъекций крови «спортивных» мышей пассивным мышам. В этой части исследования контрольная группа пассивных мышей получила переливание крови от мышей, которые также вели малоподвижный образ жизни. Этот эксперимент подтвердил: кровь активных мышей приносит пользу.Исследователи подробно изучили состав этой крови, они фокусировались на белках, уровень которых увеличился после упражнений. Из 30 претендентов ученых больше всего заинтересовал белок Gpld1, вырабатывающийся в печени.Следующим шагом исследования стало выведение мышей, которые вырабатывали повышенное количество белка Gpld1. Через три недели эксперимента ученые обнаружили, что мозг у малоподвижных мышей напоминает мозг мышей, которые получили переливание крови от своих активных сородичей. То есть, этот белок обладает соответствующим эффектом.Исследование показало, что белок Gpld1 не проникает через гемато-энцефалический барьер, то есть, не попадает в мозг. Это говорит о том, что он действует на мозг опосредованно, запуская механизмы, которые еще предстоит открыть.«Мы ожидали, что упражнения будут вызывать выработку большого количества веществ, которые в сумме дают существенную пользу, но которые сложно выделить. Когда я увидел данные, я был поражен», - сказал Саул Вилледа (Saul Villeda), профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), соавтор исследования.Согласно исследованию, повышенный уровень Gpld1 в крови обнаруживается и у здоровых и физически активных людей. То есть, возможно, что и у человека это вещество обладает полезным действием на мозг. Но это необходимо выяснить в отдельных исследованиях.В будущем ученые хотят узнать, как можно фармакологически воздействовать на механизм, обнаруженный в этом исследовании. Создание лекарств, основанных на новом открытии, может дать возможность получать защитное действие упражнений, не выполняя их.