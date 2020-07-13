7 заболеваний, которые мало знают даже врачи

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Даже самые умные и квалифицированные доктора не могут знать обо всём на свете. Это касается тех заболеваний, о которых пойдёт речь в данном материале.Когда мы идём на приём к врачу, надеемся, что попадаем к профессионалу с большой буквы, который ответит на все вопросы, знает все болезни, их симптомы и лекарства, которыми будет производиться лечение. Однако даже самые умные и квалифицированные доктора не могут знать обо всём на свете. Это касается тех заболеваний, о которых пойдёт речь в данном материале.Острый вялый миелитПредставляет воспалительный процесс в спинном мозге, вызывающем паралич в ногах. Наиболее часто от заболевания страдают дети, хотя оно отличается от полиомиелита. Симптомы болезней похожи. При этом врачи не знают, почему одни дети болеют, а другие совершенно здоровы, так как причиной может являться энтеровирус EV-D68.Врожденная генерализованная липодистрофияПо-другому недуг называют синдромом Берардинелли-Сейп. Характеризуется отсутствием или нехваткой жировой ткани в положенных местах — под кожей или вокруг внутренних органов. Но жир откладывается в нетипичных зонах. Врачи до сих пор не выявили причин заболевания.Сонная болезньПатология стала известна в начале 20 века. Другие названия — летаргический энцефалит или болезнь Крюше. Среди симптомов — галлюцинации, оканчивающиеся параличом и состоянием летаргии. Внешне может показаться, что человек спит, но он находится в сознании. Разгадать, что стало причиной заболевания: вирус или аутоиммунные реакции, воздействующие на мозг?Синдром «взрывающейся» головыПри таком расстройстве сна люди просыпаются от звуков, похожих на взрывы или выстрелы в голове. Иногда бывают вспышки света, необычные неприятные ощущения в теле. Что приводит к расстройству — врачи до сих пор не знают. Хотя ясно одно: женщины болеют этим недугом чаще. Помощью является только нормализация сна, а вот лекарств и других видов терапии нет.Аквагенная крапивницаАллергологи уверены, что аллергий на чистый воздух и воду не существует. Однако агвагенная крапивница говорит об обратном. При заболевании возникают зуд, жжение, раздражения на воду. Мучительная болезнь встречается крайне редко: всего зарегистрировано около 50 случаев. Есть только один способ справиться с заболеванием: пить антигистаминные и прекратить контакты с аллергеном.Диарея БрайнердВпервые зарегистрировано в Штате Миннесота в США, отсюда и название — по городу. Диарея необычна тем, что нет факторов, её провоцирующих. Бактерий или вирусов в организмах пострадавших людей не было. В Америке наблюдалось несколько вспышек диареи, которая у пациентов сопровождалась тошнотой, усталостью, сильными спазмами в животе.Синдром Шарля БоннеПсихическое расстройство связано со зрительными галлюцинациями. Синдром отличает то, что у всех пациентов были серьезные проблемы со зрением, в том числе слепота, глаукома или катаракта. В жизни люди видят плохо, а вот в своей голове видят множество ярких картинок. Врачи не разгадали загадку, почему данное заболеванием вообще образуется.