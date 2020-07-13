Вдыхание антисептика может вызвать тяжелое похмелье у чувствительных людей

Причиной необычной реакции может стать прием лекарств для лечения алкоголизма. Продукты обмена алкоголя, который попадает в организм при вдыхании паров антисептика, необычно долго задерживаются в организме. Это приводит к появлению характерных симптомов.Использование антисептиков для рук во время пандемии COVID-19 стало частью повседневной рутины. Может ли алкоголь, содержащийся в антисептике, оказывать влияние на людей, которые страдают от алкогольной зависимости или лечатся от нее?В журнале Alcohol and Alcoholism ученые рассказали о необычном воздействии антисептика на человека, проходящего лечения от алкоголизма.Мужчине 43 лет стало плохо во время посещения банка. Наблюдавшиеся симптомы напоминали тяжелую аллергическую реакцию: покрасневшее лицо, тошнота, нарушение координации движений. Примечательно, что клиент банка нанес на руки антисептик едва переступив порог учреждения – следуя правилам профилактики COVID-19.Оказалось, что пациент проходил лечение от алкогольной зависимости дисульфирамом в течение трех лет. Препарат вступает в реакцию с алкоголем, и человек, который его принимает, практически мгновенно испытывает симптомы, похожие на признаки похмелья. Обычно они длятся около часа. Такое действие таблеток отвращает людей от алкоголя: мужчина, случай которого описал журнал, не пил три года.Дисульфирам блокирует фермент, который помогает организму избавляться от продуктов обмена алкоголя. Под действием спиртосодержащей продукции у принимающих это лекарство в организме накапливается ацетальдегид, который и вызывает симптомы похмелья. Люди, принимающие препарат, должны избегать любых продуктов с алкоголем.Другое исследование, также опубликованное в Alcohol and Alcoholism, показало, что при использовании антисептика алкоголь попадает в организм преимущественно ингаляционным путем, а не через кожу.