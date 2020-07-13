От синдрома Дауна и аутизма может появиться лекарство
Многообещающие результаты были получены в доклинических моделях, где новое соединение уменьшало сложности в выполнении когнитивных задач, а также в социальных взаимодействиях и повторяющемся поведении, которые присутствуют при нарушениях нервной системы и, возможно, неврологических расстройствах.
В настоящее время исследователи стремятся создать отдельную компанию при поддержке заинтересованных инвесторов для дальнейшей разработки этого препарата, выпуска его для лечения пациентов. До этого момента планируется продолжение углубленных доклинических исследований.
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