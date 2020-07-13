От синдрома Дауна и аутизма может появиться лекарство

Исследователи из Итальянского научно-исследовательского института в Генуе обнаружили новое химическое соединение, которое потенциально может стать препаратом для лечения основных симптомов расстройств мозга, таких как синдром Дауна и аутизм.Многообещающие результаты были получены в доклинических моделях, где новое соединение уменьшало сложности в выполнении когнитивных задач, а также в социальных взаимодействиях и повторяющемся поведении, которые присутствуют при нарушениях нервной системы и, возможно, неврологических расстройствах.В настоящее время исследователи стремятся создать отдельную компанию при поддержке заинтересованных инвесторов для дальнейшей разработки этого препарата, выпуска его для лечения пациентов. До этого момента планируется продолжение углубленных доклинических исследований.