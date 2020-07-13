Беременные женщины могут передавать коронавирус детям

Исследование показало, что коронавирус может передаваться от матери к плоду во время беременности. Правда, окончательно это доказано не было.Исследователи обнаружили коронавирус и антитела к нему в пуповинной крови, грудном молоке, плаценте и влагалище некоторых беременных с COVID-19. Это еще одно подтверждение теории о том, что вирус может передаваться не только от матери к плоду во время беременности, но и к новорождённым посредством грудного вскармливания или во время родов. В ходе этого исследования итальянских ученых только у двух новорожденных в итоге был положительный тест на коронавирус, и оба младенца быстро поправились.У одного из малышей отрицательный анализ на коронавирус был отмечен уже через два дня, а это значило, что в его организме началось производство антител против вируса. Скорее всего, этот процесс стартовал еще в утробе, как полагают иммунологи Университета Милана. В их исследовании приняла участие 31 беременная женщина, полученные итоги предварительные, они не позволяют делать строгие выводы о том, как именно следует ухаживать за беременными с COVID-19.Но исследование может стать тревожным звоночком, привлекающим внимание к возможности подобного заражения. И дальнейшие наблюдения в этой области, которые уже происходят в некоторых странах, могут внести ясность в данный вопрос. Предыдущее исследование (также с небольшим количеством инфицированных беременных) в Китае пришло к аналогичному выводу, пишет The Washington Post.