В ВОЗ рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.
По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
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