Революционное средство меняет саму концепцию перевязки ран

Ученые из Университета Южной Австралии представили первый в мире перевязочный материал, покрытый антиоксидантом, обработанным в ходе плазменной полимеризации. Он призван бороться с инфекцией и воспалением, пишет Xinhua.Материал способен изменить терапию хронических ран. Специалисты изменили сам подход: теперь повязка перестает быть пассивным участником процесса заживления. Она не только закрывает и защищает рану, но борется с чрезмерным воспалением и инфекциями. По оценкам разработчиков, новый перевязочный материал должен появиться в арсенале врачей в ближайшие 2-3 года.Как показали эксперименты, новое покрытие подавляло формирование биопленки опасных бактерий Staphylococcus epidermidis. Одновременно с этим происходило разрушение уже сформированных биопленок.Известно: биопленки - бактериальные образования - делают колонии бактерий более стойкими к воздействию антибиотиков и способствуют развитию хронической инфекции. Также покрытие давало значительное снижение показателей цитокинов, что говорило об уменьшении воспаления.