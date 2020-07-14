5 запретных продуктов при камнях в желчном пузыре
Рафинированные углеводы. Откажитесь от употребления сахара и других рафинированных углеводов для защиты желчного пузыря. Это вредные для здоровья продукты, и организму потребуется больше времени для их переваривания.
Жареная пища. Содержит высокое количество трансжиров - ещё один тип питания, который приводит к формированию камней в желчном пузыре. Ешьте поменьше жареного и побольше приготовленного на пару.
Переработанные продукты питания. Всякого рода фастфуд вреден, поскольку содержит очень много насыщенных жиров и соли. Держитесь подальше от популярных кафешек и ресторанчиков, делая выбор в пользу домашнего питания.
Жирное красное мясо. Еще один продукт, который наш организм переваривает с большим трудом, затрачивая дополнительные усилия. Избегайте красного мяса ради здоровья желчного пузыря.
Жирное молоко и продукты из него. Также тяжело расщепляются в организме, что приводит к формированию камней в желчном пузыре. Не следует отказываться от молока, но выбирайте продукты с низким процентом жирности, пишет The Health Site.
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