5 запретных продуктов при камнях в желчном пузыре

Камни в желчном пузыре вызывают сильнейший дискомфорт и такие симптомы, как боль в животе, вздутие, тошнота и рвота. Избегайте этих продуктов питания, если не хотите столкнуться с данным осложнением.Рафинированные углеводы. Откажитесь от употребления сахара и других рафинированных углеводов для защиты желчного пузыря. Это вредные для здоровья продукты, и организму потребуется больше времени для их переваривания.Жареная пища. Содержит высокое количество трансжиров - ещё один тип питания, который приводит к формированию камней в желчном пузыре. Ешьте поменьше жареного и побольше приготовленного на пару.Переработанные продукты питания. Всякого рода фастфуд вреден, поскольку содержит очень много насыщенных жиров и соли. Держитесь подальше от популярных кафешек и ресторанчиков, делая выбор в пользу домашнего питания.Жирное красное мясо. Еще один продукт, который наш организм переваривает с большим трудом, затрачивая дополнительные усилия. Избегайте красного мяса ради здоровья желчного пузыря.Жирное молоко и продукты из него. Также тяжело расщепляются в организме, что приводит к формированию камней в желчном пузыре. Не следует отказываться от молока, но выбирайте продукты с низким процентом жирности, пишет The Health Site.