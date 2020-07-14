Комплексная антенатальная терапия улучшает здоровье недоношенных детей

Недоношенные дети имеют очень низкий вес при рождении, слаборазвитые органы и риск долговременных проблем со здоровьем и даже инвалидности. Ученые полагают, что дородовое лечение (проводимое до рождения при нахождении ребенка в утробе матери) дает возможность улучшить шансы недоношенных детей.Антенатальное использование сульфата магния или кортикостероидов помогает предотвратить целый ряд проблем, свойственных недоношенным детям. Однако ученые пришли к выводу, что сочетание терапий дает больший эффект, чем ее отсутствие или выбор какой-то одной.Команда исследователей провела проспективное обсервационное исследование более трех тысяч детей, родившихся в период с 2011 по 2014 год. Дети, подвергшиеся воздействию кортикостероидов и сульфата магния, имели 36,3% случаев тяжелого нарушения развития нервной системы или смерти. У тех, кто подвергался воздействию только кортикостероидов, показатель был 44,3%. При использовании только сульфата магния 53%. У детей, которые не подвергались терапии, показатель составил 48,2%.