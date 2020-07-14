Это популярный продукт опасен для работы мозга

Медики советуют сократить его употребление.Исследовательский центр Нью-Йоркского университета провел исследование, результаты которого показали, что сладкая газированная вода может быть фактором, провоцирующим развитие рака мозга, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.Несколько лет назад ученые смогли доказать негативное влияние газированных напитков на мозг человека. Злоупотребление данным продуктом чревато снижением когнитивных способностей мозга, в том числе и памяти.Сейчас же специалистам удалось найти подтверждение, что постоянное употребление газировки провоцирует необратимые изменения в различных участках головного мозга.Именно эти изменения несут наибольшую опасность, ведь они могут развиться в болезнь Альцгеймера, слабоумие и даже привести к возникновению опухоли.