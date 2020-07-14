Тепловой удар: что нужно знать об этом явлении

Лето дарит множество положительных моментов: красивый загар, вкусные ягоды и фрукты, море, солнце, тепло. После долгой зимы хочется как можно дольше времени проводить вне дома, но тут человек сталкивается с большим риском — получить солнечный (или тепловой) удар. Обычно люди накрывают голову платком или шляпой, чтобы защититься от данной напасти. Но это не все меры предосторожности. В материале расскажем об опасности теплового удара и методах, которые помогут защититься от злого солнца.Опасность теплового удараВ жаркую погоду люди потеют: так организм реагирует, отдавая множество пота. Сосуды расширяются, отдавая тепло: уменьшается приток крови к мозгу, понижается давление. Этот факт может обернуться потерей сознаний. Причём негативные эффекты длительного пребывания на солнце наступают за считанные минуты. Быстро темнеет в глазах, учащается дыхание и сердцебиение, возникает слабость, становится труднее дышать.Существует ряд факторов, провоцирующих тепловой удар:Душная погода без ветра;Чрезмерные физические нагрузки;Приём алкоголя, жирная пища;Отсутствие головного убора;Тесная одежда из синтетических тканей.Обезвоживание также наступает даже в пасмурную погоду при высокой влажности. Причиной становится нехватка кислорода. Люди нередко теряют сознание даже в помещении, например, бане, горячих цехах, транспорте.Тепловой удар не является безобидным явлением. Опасность состоит в том, что у человека поднимается температура. Когда отметка достигает 40 градусов, наступают серьёзные последствия. А из-за обезвоживания сгущается кровь, провоцируя образование тромбов.В группе риска оказываются грудные дети, у которых не зарос родничок. Признаки теплового удара у младенцев тяжело выявить, но надо обращать внимание, не перевозбужден ли малыш, а потом внезапно затих. Скорее всего, это сигнал к активным действиям, так как ребенку стало плохо. А нахождение в коляске, накрытой тканью, в жаркую погоду создаёт не защиту от солнца и жары, а противоположный эффект — баню. Также рискуют столкнуться с неприятными последствиями нахождения в душных условиях пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми недугами, дети, люди с избыточным весом.Меры профилактики от теплового удараДетей следует в жару держать в тени, не гулять с ними под зноем и палящим солнцем. С собой обязательно носить воду, на голову надеть шляпу или платок. Солнцезащитные кремы защитят кожу от ожогов. Физические нагрузки в подобную погоду лучше исключить, перенести с часа пик на раннее утро или вечер. Особенно если испытываете слабость и усталость.В помещениях необходимо установить кондиционер. Дома принимать душ для охлаждения тела. Важно избегать обезвоживания, чтобы предотвратить тепловой удар. Важно употреблять как можно больше жидкости, в жару особенно больше. Но нужно исключить в подобных условиях чай, кофе и алкоголь, которые наоборот провоцируют задержку жидкости. На улице можно обтирать кожу прохладной тканью, смоченной в воде, или накладывать компрессы. При выходе на улицу следует одеваться в натуральные материалы, легкие и светлые. Подобные меры помогут избежать теплового удара.