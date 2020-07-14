Врачебная тайна, возможно, перестанет быть тайной для родственников пациента

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, позволяющий близким родственникам пациента после его смерти получить доступ к врачебной тайне, передает "Российская газета". По словам авторов проекта, документ позволит устранить правовую неопределенность в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина.Это особенно актуально в том случае, если близкие не согласны с диагнозом или методом лечения, хотят узнать, что показали анализы или исследования. Нововведение может коснуться супругов и близких родственников, которым разрешается сообщить сведения о смерти пациента, даже если они являются врачебной тайной.Также прописан следующий аспект: кому может быть предоставлена эта информация, при жизни распорядится сам пациент. Минздрав должен утвердить порядок дачи письменного согласия гражданина или его представителя на разглашение врачебной тайны. Правительство в законопроекте предлагает предоставлять семье информацию о состоянии здоровья пациента, открыть ей доступ к медицинским документам.Отказ возможен в том случае, если гражданин или его законный представитель еще при жизни запретил это делать. Кроме родных данную информацию по запросу будут предоставлять правоохранительным органам. Напомним: на сегодняшний день медицинские документы, составляющие врачебную тайну, на практике родственники получают, обратившись в суд.