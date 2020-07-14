Ученые нашли способ лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)

В целях борьбы с растущей всемирной эпидемией неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) ученые обнаружили новую цель и новую терапию, которая показала многообещающие результаты в доклинических моделях мышей, согласно исследователям из Университета Колорадо. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.«НАЖБП является серьезной проблемой здравоохранения, настоящей эпидемией без лечения. Она затрагивает около 25% населения мира», - сказал ведущий автор исследования Мерседес Ринкон, доктор философии, профессор кафедры иммунологии и микробиологии в медицинский факультет Университета Колорадо. - «Заболеваемость выше у тех, кто страдает ожирением, но не ограничивается ими».НАЖБП характеризуется накоплением жира в печени, что может привести к фиброзу и, в конечном итоге, к неалкогольному стеатогепатиту (НАСГ), продвинутой фазе НАЖБП, которая может вызвать печеночную недостаточность и смерть. В настоящее время это самая распространенная форма хронического заболевания печени, и от нее нет лекарств, разрешенных для его лечения.Новая мишеньИсследователи сосредоточились на MCJ или метилированном J-протеине в качестве мишени для НАСГ. Этот белок живет в митохондриях, двигателе клеток, где липиды сжигаются в печени. MCJ действует как тормоз на метаболическую активность митохондрий. Пациенты с НАЖБП часто имеют более высокий уровень MCJ в печени.«Мы показали, что мыши с дефицитом MCJ устойчивы к развитию жирной печени и НАСГ», - сказал Ринкон. «Важно отметить, что, используя миРНК в качестве терапевтического подхода, мы показываем, что лечение различными препаратами siMCJ после начала заболевания снижает стеатоз печени и фиброз в моделях с несколькими мышами».Ключевым аспектом этой терапии является доставка ее в правую часть печени. Исследователи объединили миРНК с GalNac, производным сахара, который связывается непосредственно с гепатоцитами, клетками, которые составляют большую часть печени.