Чем грозит чрезмерное потребление молочных продуктов
В молоке содержится лактоза. Она плохо расщепляется и при попадании в кишечник создает питательную среду для токсинов и вредных бактерий.
Не менее вреден и казеин — он может накапливаться в организме, склеивать пищу и усложнять ее переработку. Кроме того, это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.
Также чрезмерное употребление молочки вызывает аллергию или индивидуальную непереносимость белка лактозы. В связи с этим появляются кожные заболевания, от которых сложно избавиться.
Существует еще ряд недугов, которые возникают при частом потреблении молочных продуктов:
постоянная усталость,
метеоризм,
диарея,
ожирение
частые головные боли,
плохая работа сердца и забитые сосуды,
атеросклероз,
остеопороз и артроз у молодых людей.
Но не стоит полностью исключать молочные продукты из своего рациона. Ведь в данной статье речь идет лишь об их чрезмерном потреблении.
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