Чем грозит чрезмерное потребление молочных продуктов

В последнее время вокруг все чаще говорят о вреде молочных продуктов. Так ли это на самом деле, расскажет «Рамблер».В молоке содержится лактоза. Она плохо расщепляется и при попадании в кишечник создает питательную среду для токсинов и вредных бактерий.Не менее вреден и казеин — он может накапливаться в организме, склеивать пищу и усложнять ее переработку. Кроме того, это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.Также чрезмерное употребление молочки вызывает аллергию или индивидуальную непереносимость белка лактозы. В связи с этим появляются кожные заболевания, от которых сложно избавиться.Существует еще ряд недугов, которые возникают при частом потреблении молочных продуктов:постоянная усталость,метеоризм,диарея,ожирениечастые головные боли,плохая работа сердца и забитые сосуды,атеросклероз,остеопороз и артроз у молодых людей.Но не стоит полностью исключать молочные продукты из своего рациона. Ведь в данной статье речь идет лишь об их чрезмерном потреблении.