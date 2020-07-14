«Песочные часы»: в сети набирает популярность новая диета

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Суть — в осознанном питании.Новая диета под названием «Песочные часы» уже завоевала массу последователей в Великобритании и США, а ее создателями являются ученые Дюкского университета Рут Уолевер и Бет Рирдон. Они объединили психологию и диетологию для создания специальной системы эффективного похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мой ребенок.Начинается диета для фигуры «песочные часы» не с голодания или жестких рамок, а с самопознания. Специалисты уверены, лишь понимание себя позволит научиться есть правильно и выбирать полезные продукты.Диета «Песочные часы» — особенностиВ основу новой диеты вошел комплекс техник под названием майндфулнес (от англ. Mindfulness — осознанность, вдумчивость). Это своеобразная европейская адаптация буддистской медитации прозрения.Так, последователи сосредотачиваются на каждом мгновении, концентрируясь на испытываемых чувствах в этот момент, а не опираясь на прошлый негативный опыт.Благодаря системе Рут Уолевер и Бет Рирдон человек может обратить внимание на свое нездоровое отношение к еде. Смысл заключается в том, чтобы в итоге изменить поведение, которое ранее приводило к набору лишнего веса.Диета состоит из простых упражнений, техник и советов, которые мотивируют отказаться от привычки переедать из-за стрессов или одиночества, тем самым позволяя обрести желанную фигуру.Как выяснили ученые, нужно около 16 месяцев, чтобы освоить осознанное отношение к пище, следовать новым навыкам и заметно похудеть.Как соблюдать диету «Песочные часы»Первым делом необходимо развить в себе осознанность к жизни и в питании. Как только появится понимание о том, что ты ешь и сколько, а также какие эмоции при этом чувствуешь, захочется изменить свою жизнь и отношение к еде.Создатели диеты уверены, ты начнешь больше понимать себя и разделять желание поесть из-за голода от эпизодов поедания от одиночества или скуки.Как развить осознанность в питании: упражненияЛюди, выполнявшие упражнения диеты «Песочные часы» по итогу перестали есть все подряд, научились следить за собой, скинули лишние килограммы и что самое главное — обрели гармонию и улучшили иммунитет.Создатели системы питания уверяют, чем больше практиковаться, тем быстрее можно изменить пагубные привычки и стать стройнее.Мини-медитацияВ данном упражнении главное наблюдать за своими ощущениями. Выполняй три раза в день, чтобы развить в себе осознанность.Остановитесь и посмотрите вокруг. Что видите? Представьте, будто оказались в этом месте впервые. Придумайте, как опишете его гостю.Закройте глаза и прислушайтесь. Что происходит вокруг?Сделайте глубокий вдох. Что чувствуете?Что чувствует ваше тело?Что делает разум? Вспоминает? Сожалеет о чем-то? Планирует?Упражнение «20 вдохов»Данное упражнение поможет побороть желание перекусить лишний раз, а также научит абстрагироваться от отвлекающих факторов.Сядьте и закройте глаза.Представьте, что живот сжимается и раздувается при выдохе и вдохе словно воздушный шарик. Выдох представляет собой воздух, выходящий из шарика.Считайте до десяти: «вдох первый — выдох первый». Затем с обратным отсчетом от девяти до нуля.Воспринимайте каждое дыхание как разные события.Диета «Песочные часы»: пять главных правилПеред началом трапезы спросите себя: действительно ли я голодна? Сколько я съем и когда остановиться?Используйте маленькую тарелку. Половину на ней пусть занимают овощи, одну четверть — белок животного и растительного происхождения, вторую — медленные углеводы.Ешьте медленно. После 10 ложек остановитесь и прислушайтесь к своим ощущениям.Съев половину порции, сделайте десятиминутную паузу. Так желудок усвоит пищу и мозг сможет распознать сигналы сытости.Если уже наелись, а еда еще осталась, отложите ее в холодильник до следующего приема пищи. Не нужно переедать!Какие продукты есть для фигуры «песочные часыОсобых запретов в еде нет. Рекомендуется обязательно завтракать и ужинать до того, как стемнеет. Также в меню дня следует включать определенное количество продуктов, например, 9 порций овощей. То есть, в течение дня можно употребить 9 разных овощей.Овощи и фрукты: 9 порций овощей и 2-3 порции фруктов (как основной прием пищи или перекус)Цельнозерновые продукты: от 3 до 5 порций в день.Белок: от 6 до 9 порций рыбы, нежирной говядины, курицы, мяса поросенка и индейки, а также сыра, готовых бобов, орехов, яиц и т.д.Здоровые жиры: от 9 до 11 порций в день оливкового масла, сливочного масла, авокадо, масел холодного отжима и т.д.Сахар: можно заменить экстрактом растения стевия или медом, но умеренно.