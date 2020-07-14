«Песочные часы»: в сети набирает популярность новая диета
Новая диета под названием «Песочные часы» уже завоевала массу последователей в Великобритании и США, а ее создателями являются ученые Дюкского университета Рут Уолевер и Бет Рирдон. Они объединили психологию и диетологию для создания специальной системы эффективного похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мой ребенок.
Начинается диета для фигуры «песочные часы» не с голодания или жестких рамок, а с самопознания. Специалисты уверены, лишь понимание себя позволит научиться есть правильно и выбирать полезные продукты.
Диета «Песочные часы» — особенности
В основу новой диеты вошел комплекс техник под названием майндфулнес (от англ. Mindfulness — осознанность, вдумчивость). Это своеобразная европейская адаптация буддистской медитации прозрения.
Так, последователи сосредотачиваются на каждом мгновении, концентрируясь на испытываемых чувствах в этот момент, а не опираясь на прошлый негативный опыт.
Благодаря системе Рут Уолевер и Бет Рирдон человек может обратить внимание на свое нездоровое отношение к еде. Смысл заключается в том, чтобы в итоге изменить поведение, которое ранее приводило к набору лишнего веса.
Диета состоит из простых упражнений, техник и советов, которые мотивируют отказаться от привычки переедать из-за стрессов или одиночества, тем самым позволяя обрести желанную фигуру.
Как выяснили ученые, нужно около 16 месяцев, чтобы освоить осознанное отношение к пище, следовать новым навыкам и заметно похудеть.
Как соблюдать диету «Песочные часы»
Первым делом необходимо развить в себе осознанность к жизни и в питании. Как только появится понимание о том, что ты ешь и сколько, а также какие эмоции при этом чувствуешь, захочется изменить свою жизнь и отношение к еде.
Создатели диеты уверены, ты начнешь больше понимать себя и разделять желание поесть из-за голода от эпизодов поедания от одиночества или скуки.
Как развить осознанность в питании: упражнения
Люди, выполнявшие упражнения диеты «Песочные часы» по итогу перестали есть все подряд, научились следить за собой, скинули лишние килограммы и что самое главное — обрели гармонию и улучшили иммунитет.
Создатели системы питания уверяют, чем больше практиковаться, тем быстрее можно изменить пагубные привычки и стать стройнее.
Мини-медитация
В данном упражнении главное наблюдать за своими ощущениями. Выполняй три раза в день, чтобы развить в себе осознанность.
Остановитесь и посмотрите вокруг. Что видите? Представьте, будто оказались в этом месте впервые. Придумайте, как опишете его гостю.
Закройте глаза и прислушайтесь. Что происходит вокруг?
Сделайте глубокий вдох. Что чувствуете?
Что чувствует ваше тело?
Что делает разум? Вспоминает? Сожалеет о чем-то? Планирует?
Упражнение «20 вдохов»
Данное упражнение поможет побороть желание перекусить лишний раз, а также научит абстрагироваться от отвлекающих факторов.
Сядьте и закройте глаза.
Представьте, что живот сжимается и раздувается при выдохе и вдохе словно воздушный шарик. Выдох представляет собой воздух, выходящий из шарика.
Считайте до десяти: «вдох первый — выдох первый». Затем с обратным отсчетом от девяти до нуля.
Воспринимайте каждое дыхание как разные события.
Диета «Песочные часы»: пять главных правил
Перед началом трапезы спросите себя: действительно ли я голодна? Сколько я съем и когда остановиться?
Используйте маленькую тарелку. Половину на ней пусть занимают овощи, одну четверть — белок животного и растительного происхождения, вторую — медленные углеводы.
Ешьте медленно. После 10 ложек остановитесь и прислушайтесь к своим ощущениям.
Съев половину порции, сделайте десятиминутную паузу. Так желудок усвоит пищу и мозг сможет распознать сигналы сытости.
Если уже наелись, а еда еще осталась, отложите ее в холодильник до следующего приема пищи. Не нужно переедать!
Какие продукты есть для фигуры «песочные часы
Особых запретов в еде нет. Рекомендуется обязательно завтракать и ужинать до того, как стемнеет. Также в меню дня следует включать определенное количество продуктов, например, 9 порций овощей. То есть, в течение дня можно употребить 9 разных овощей.
Овощи и фрукты: 9 порций овощей и 2-3 порции фруктов (как основной прием пищи или перекус)
Цельнозерновые продукты: от 3 до 5 порций в день.
Белок: от 6 до 9 порций рыбы, нежирной говядины, курицы, мяса поросенка и индейки, а также сыра, готовых бобов, орехов, яиц и т.д.
Здоровые жиры: от 9 до 11 порций в день оливкового масла, сливочного масла, авокадо, масел холодного отжима и т.д.
Сахар: можно заменить экстрактом растения стевия или медом, но умеренно.
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