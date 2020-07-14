Многие очень полезные для печени продукты являются обычными и встречаются на большинстве кухонь. Вы могли не знать о них, говорят испанские диетологи, опубликовавшие список таких продуктов на страницах издания La Gaceta.Печень является одним из органов, который выполняет большинство функций в нашем организме. Она отвечает за освобождение крови от вредных веществ, командует процессами использования сахара, железа в организме. Состоянию печени, ее функциям вредят вредные привычки, связанные со злоупотреблением, малоподвижность, нездоровая пища.«Существуют очень полезные для печени продукты, о которых вы могли не знать. Они помогают улучшить работу важнейшего органа», - рассказали специалисты.Лимоны. Обеспечивает организм витамином С, способствующим правильному функционированию печени, облегчающему ее функционирование. Лимонный сок содержит большое количество концентрированного витамина С, богат антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, удаляют свободные радикалы, улучшают способность организма перерабатывать глюкозу.Чеснок. Обладает противовоспалительными свойствами, помогающими регулировать и улучшать функцию печени. Насыщен аллицином – веществом, активизирующим очищение самой печени от нежелательных компонентов, потенциальных токсинов. Диетологи рекомендуют употреблять овощ в пищу раздавленным.Яблоки. Благодаря высокому содержанию клетчатки, яблоки (особенно зеленые) также содействуют детоксикации печени, улучшают ее работу. В низ ттакже много витамина С, действующего как антиоксидант, защищающий клетки органа от внешних повреждений.Нут. Рацион, богатый бобовыми, оздоровляет печень, стимулируя выделение вредных для нее веществ. Конкретно нут способствует образованию аминокислот, влияющих на образование ферментов, которые участвуют в метаболизме очищения печени.Огурцы. Благодаря большому количеству воды и минеральных солей способствуют увлажнению организма и выведению токсинов с мочой. Вдобавок действуют как слабительное, что дополнительно дает эффект детокса.Капуста. По данным исследования, опубликованным журналом Hepatology, содержащийся в капусте компонент индол эффективно уменьшает количество жира в ее клетках и специфическим образом воздействует на кишечник, что уменьшает вероятность воспаления.Брокколи помогает нейтрализовать вредные для печени элементы (алкоголь, лекарства), негативно влияющие на ее функционирование.