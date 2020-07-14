Депутат Госдумы назвал «элементарные вещи», которые защитят от второй волны коронавируса

Пандемия коронавируса пошла на спад, однако это совсем не означает, что она не повторится. Многие специалисты считают, что необходимо готовиться ко второй волне. Как рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, слова которого приводит издание «ПолитЭксперт», вывод о риске увеличения случаев заболевания коронавирусом можно сделать, если посмотреть на опыт других стран.«Кто-то называет это второй волной коронавируса, кто-то – хвостом от первой волны», – пояснил Менделевич.Что же касается России, то у нас ситуация обстоит все же достаточно хорошо. И в этом немалая заслуга массового тестирования, поскольку именно это позволяет выявить больных на самых ранних стадиях заболевания. Соответственно, они не только получают своевременное лечение, но и не угрожают здоровью окружающих людей. Также в данном случае играет большую роль и выявление бессимптомных носителей, что также позволяет сдержать распространение инфекции.«Наше государство стало готовиться к эпидемии заранее. И в совокупности с массовым тестированием это позволило не допускать одномоментной лавинообразной нагрузки на нашу систему здравоохранения", – отметил Менделевич.Но также депутат подчеркнул, что для того, чтобы не допустить возобновления роста заболеваемости, необходимо неукоснительно соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры. Они достаточно просты и уже всем известны. Это частное и правильное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах. «Это элементарные вещи, которые помогут нашему организму и иммунитету привыкнуть к этому вирусу», – подчеркнул депутат.