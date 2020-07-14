Депутат Госдумы назвал «элементарные вещи», которые защитят от второй волны коронавируса
«Кто-то называет это второй волной коронавируса, кто-то – хвостом от первой волны», – пояснил Менделевич.
Что же касается России, то у нас ситуация обстоит все же достаточно хорошо. И в этом немалая заслуга массового тестирования, поскольку именно это позволяет выявить больных на самых ранних стадиях заболевания. Соответственно, они не только получают своевременное лечение, но и не угрожают здоровью окружающих людей. Также в данном случае играет большую роль и выявление бессимптомных носителей, что также позволяет сдержать распространение инфекции.
«Наше государство стало готовиться к эпидемии заранее. И в совокупности с массовым тестированием это позволило не допускать одномоментной лавинообразной нагрузки на нашу систему здравоохранения", – отметил Менделевич.
Но также депутат подчеркнул, что для того, чтобы не допустить возобновления роста заболеваемости, необходимо неукоснительно соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры. Они достаточно просты и уже всем известны. Это частное и правильное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах. «Это элементарные вещи, которые помогут нашему организму и иммунитету привыкнуть к этому вирусу», – подчеркнул депутат.
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