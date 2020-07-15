Мясников назвал жир, который нужно есть ежедневно

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По мнению известного российского врача, телеведущего Александра Мясникова, взрослым людям нужно ежедневно употреблять рыбий жир. Такая привычка связана с целым рядом преимуществ для здоровья, сообщил медик в своем сетевом блоге.Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал рыбий жир чрезвычайно полезным для головного мозга – органа, на 60 процентов состоящего из жира. Продукт поддерживает активность нейронных клеток, препятствует развитию болезней, ассоциированных с угнетением мозговой функции, применяется при лечении депрессии.Еще один веский повод ежедневно есть рыбий жир – это его позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. По словам Мясникова, вещество эффективно предотвращает развитие тромбозов, патологий сердца.«Рыбий жир предотвращает инфаркты и инсульты, аритмии, в том числе мерцательную. Снижает сердечную недостаточность, уменьшает число случаев внезапной смерти», - назвал медик достоинства продукта.Дополнительно врач сообщил, что прием рыбьего жира уменьшает резистентность к инсулину, оказывает противовоспалительное действие на организм, что важно для защиты от многих заболеваний, включая рак.Рыбу лучше есть не реже двух раз в неделю и ежедневно принимать рыбий жир, – поделился Мясников в Instagram.