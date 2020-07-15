Полезные свойства бананов, о которых многие даже не догадываются

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Бананы имеют впечатляющий состав питательных веществ и проявляют целый спектр полезных свойств, о которых многие даже не догадываются. Например, они предотвращают появление почечных камней, улучшают состояние костей скелета и функций сердечно-сосудистой системы.Один из самых доступных фруктов, бананы, содержат фолиевую кислоту, бета-каротин, основные витамины группы В (рибофлавин, ниацин). Вкупе эти питательные вещества, минералы и витамины, укрепляют организм, поддерживают многие его функции, включая обмен веществ, иммунную защиту, пищеварение, обновление клеток. Помимо того, они отлично восполняют потерянную энергию, и являются гораздо более полезным перекусом, чем печенье и шоколадки.«Бананы обладают множеством полезных свойств, о многих вы, скорей всего, даже не догадываетесь», - пишет Food News.Повышают иммунитет. Фрукты содержат несколько сильных антиоксидантов, таких как дофамин и катехины, предотвращающих повреждение клеток и хронические заболевания, вызванные свободными радикалами. Антиоксиданты укрепляют иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов и подавляя воспалительные реакции.Помогают пищеварению. Бананы улучшают перистальтику кишечника за счет большого количества пищевых волокон, полезны при запорах. Их пищевые волокна обеспечивают долгосрочное насыщение, тем самым препятствуя перееданию, ненужным перекусам между приемами пищи.Нормализуют сахар. Плоды содержат витамин B6, который способствует снижению веса и регулирует уровень сахара в крови, одновременно снижая риск диабета 2 типа.Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Бананы – отличный источник калия, играющего важную роль в контроле артериального давления. Как естественный миорелаксант, калий расслабляет стенки кровеносных сосудов и артерий, обеспечивая беспрепятственный поток крови.Кроме того, их волокна сокращают всасывание избыточного сахара и плохого холестерина кишечником, благодаря чему снижается вероятность развития ишемической сердечной недостаточности, инсульта, сердечного приступа.Уменьшают риск почечных камней. Еще одно полезное свойства бананов, о которых многие даже не догадываются. Содержащийся в них калий поддерживает активную функцию почек, предотвращая накопление натрия, который может кристаллизоваться в болезненные почечные камни. Вдобавок минерал регулирует поток жидкости в организме, способствуя выведению токсинов и примесей.Поддерживают когнитивное здоровье. Калий бананов также предотвращает повреждение клеток мозга, вызванное свободными радикалами и способное снижать когнитивные функции.Улучшают состояние костей. Бананы могут быть очень полезны пожилым людям – благодаря своему составу они улучшают поглощение кальция, которое уменьшается с возрастом, увеличивая риск остеопороза и переломов.Нормализуют сон. Употребление банана перед сном может помочь быстрее заснуть из-за содержания в нем магния и калия – минералов, оказывающих расслабляющее действие.