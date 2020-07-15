Названы идеальные продукты для позднего ужина

Эксперт дала советы, чем лучше подкрепиться без особого вредаНачнем с того, что поздний ужин — это редкость, а не правило в вашем режиме питания. Что-то съесть поздно вечером можно только в случае, чтобы не ложиться на голодный желудок и этот голод не мешал вам уснуть. Что именно лучше положить на тарелку в таком случае, рассказала диетолог Алла Манайкина на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.Какой ужин может быть? Вариантов не так-то и много. Спасательным кругом в этом случае являются овощи и зелень, то есть салат. Овощи имеют низкий гликемический индекс и не повышают уровень инсулина. Исключение — приготовленные крахмалистые овощи (картофель, морковь, свекла, тыква и др).Вдобавок к салату или отдельно — лёгкие белковые продукты, например: яйца, филе птицы, рыба и морепродукты + полезные жиры в салат (авокадо, орехи, масло). Увы, на этом весь список.«А как же творог и кефир?» — спросите вы. Вся молочка (кроме сыра) вызывает значительный подъем инсулина. Дело в том, что сывороточный протеин, молочный белок, дает самый высокий инсулиновый ответ по сравнению с не-молочными белками. У молока гликемический индекс – 30 (невысокий), но вот инсулиновый индекс – 90 (высокий). Плюс ко всему и молочный сахар. Инсулин стимулирует рост массы тела, поэтому способность молока его увеличивать способствует быстрому росту детей.По этой же причине стоит отказаться от любой углеводной еды вечером, которая повышает инсулин + таким образом вы не будете препятствовать выработке гормона роста (ГР) — соматотропина, который мобилизует жиры из депо и заставляет наш организм использовать для своих энергетических затрат во сне именно жирные кислоты, а не привычную глюкозу. Антагонистом ГР является гормон инсулин и, если он высокий, то действие ГР блокируется.