Мясоедение признали более полезным для здоровья мышц, чем растительную диету

Белки животного происхождения укрепляют мышцы более эффективно, чем растительные белки. Преимущества мясоедения, как пишет зарубежное издание Daily Mail, становятся особенно заметными с возрастом.Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что животные белки укрепляют здоровье мышц лучше, чем белок растительного происхождения. Такой вывод был сделан по итогам масштабного исследования, в рамках которого ученые сравнивали преимущества и недостатки мясоедения и растительных диет."Число веганов продолжает расти самыми стремительными темпами — сегодня их более 600 тысяч только в Британии. Но если вы решили отказаться от пищи животного происхождения, то вам нужно употреблять гораздо больше бобовых, зерновых, а также других растительных продуктов, чтобы получить тот же объем необходимых для человеческого организма веществ, который обеспечивается обычными порциями мяса, молока и яиц", — отмечают авторы исследования, добавляя, что растительные диеты полезны для сохранения природы, но их польза для человеческого организма находится под вопросом."По мере старения нашему организму требуется все больше усилий для поддержания мышц в нормальном состоянии, и диета является здесь очень важным фактором. Да, можно обойтись и одними растительными белками, но их объем должен быть гораздо выше, чтобы получить такой же эффект, как от животных белков", — говорит Оливер Уитард, один из авторов проекта.