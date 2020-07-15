Испанские эксперты разработали рекомендации для людей, которых укачивает в транспорте

Как отмечает "Российская газета", специалисты рекомендуют путешествовать ночью - это снизит общий уровень стресса и риск укачивания. Запрещается читать, смотреть фильмы, играть в телефоне. Известно, что ряд продуктов способен усугубить проблему - не следует есть в дороге жирные продукты.Диетологи советуют обратить внимание на рис - он быстро оседает и задерживается в нижней части желудка, не вызывая неприятных ощущений. Однако рис нужно готовить с минимальным объемом воды, чтобы он сильно не разварился. Также в дорогу можно взять яблоко или арахис.Салат из куриной грудки, приготовленной на гриле, моркови, яблок и орехов, по словам врачей, является безопасным вариантом для людей, склонных к укачиванию. Они подчеркивают: важно избегать чрезмерно соленой пищи, которая заставляет много пить. По этой причине бутерброды с ветчиной или колбасой попали в "черный список". Безопасная альтернатива - сэндвич из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров. Запивать можно чаем с имбирем.