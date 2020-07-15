Диетолог Соломатина назвала разрушающие мозг в жару продукты

Продукты, содержащие трансжиры и сахар, могут оказывать разрушительное действие на головной мозг летом, когда он «плавится» от жары. Более подробный перечень небезопасных продуктов назвала в интервью «Комсомольской правде» диетолог Елена Соломатина.По словам Соломатиной, многие полуфабрикаты, маргарин и содержащие его продукты (например, кондитерские изделия, выпечка), майонез содержат трансжиры – тип жиров, получаемых при использовании технологии, позволяющей переводить жидкие растительные масла в твердые субстанции. Продукты с трансжирами относятся к разрушающим мозг из-за их способности делать клеточную мембрану жесткой. В результате клетки мозга, который и без того страдает от негативного действия высоких температур жары, перестают нормально функционировать.Также опасны источники быстрых углеводов – сахар, кондитерские изделия, макароны и хлеб из белой муки. Их потребление способствует увеличению лишнего веса, повышающего риск развития резистентности клеток к инсулину. При данном отклонении сахар в крови остается хронически высоким и разрушает целостность сосудов. Диетолог отметила, что в места повреждения сосудистой ткани попадает холестерин, способствуя развитию атеросклеротической бляшки, которая может слипаться с другими. В результате ухудшается проводимость сосуда и в мозг не поступает достаточное количество крови. Данный процесс очень опасен, он повышает вероятность болезней мозга, включая деменцию, инсульт.Помимо того, диетолог советует контролировать количество продуктов, содержащих много соли – например, колбасных изделий. Соломатина пояснила, что соль задерживает жидкость, провоцируя отеки тканей и стенок сосудов – как следствие, нарушается свободное движение крови, повышается давление, развивается гипертония. Мозгу это грозит опасными нарушениями кровообращения.«Для сохранения ясности мысли нужно исключить из рациона все, что содержит консерванты, ароматизаторы и красители, то есть, продукты с длительным сроком хранения. Они являются источником токсинов для мозга, ухудшая питание его клеток», - дополнила черный список диетолог.