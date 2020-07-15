Специалистами организации Diabetes UK (Великобритания) был рекомендован идеальный, по их мнению, тип пищи для снижения концентрации холестерина и сахара в крови при диабете 2 типа – содержащий клетчатку: Даже незначительное увеличение потребления растворимых волокон помогает уменьшить уровень глюкозы в крови, утверждают эксперты.Диабет 2 типа влияет на инсулин в организме – гормон, регулирующий выделение глюкозы в кровь, проникновение в клетки. и питать организм. При заболевании поджелудочная железа реагирует на поступление углеводов, производя инсулин, однако он не работает должным образом, и уровень сахара в крови продолжает расти, заставляя организм выделять больше инсулина.Чтобы исправить опасное нарушение, британские эксперты рекомендуют внести некоторые изменения в рацион. Ими был назван идеальный тип пищи для снижения холестерина и сахара в крови при диабете 2 типа, который они советуют обязательно включать в свое питание людям, предрасположенным к заболеванию, уже болеющим.«Клетчатка, содержащаяся в растительной пище, является углеводом, который не переваривается. Поэтому он замедляет рост сахара в крови после еды», - заявили представители Diabetes UK.Они пояснили, что существует два типа волокон, включая растворимые и нерастворимые волокна. Растворимая клетчатка является идеальным типом пищи, который помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с уже имеющимся диабетом, а также снижает риск его возникновения, подчеркивают ученые.«Научные исследования показали, что даже незначительное увеличение потребления растворимых волокон помогает снизить уровень глюкозы в крови», - констатируют они.По их словам, растворимые волокна замедляют прохождения через пищеварительный тракт, давая пищеварительным гормонам больше времени для действия. Кроме того, в пищеварительном тракте они образуют своеобразный гель, препятствующий быстрому поглощению углеводов тонкой кишкой. Благодаря этому сахар в крови не растет.Помимо этого, пища, содержащая растворимую клетчатку, при прохождении через пищеварительную систему уменьшает поглощение холестерина.«Растворимая клетчатка, содержащаяся в бобах, овсе и овсяных отрубях льняном семени, может помочь снизить уровень общего холестерина за счет снижения уровня липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» уровня холестерина», - уточнили медики.Ссылаясь на исследование, проведенное врачами Клиники Майо (США), они рассказали, что пища с высоким содержанием клетчатки может иметь и другие преимущества для здоровья сердца – она снижает артериальное давление, воспаление, предотвращая сердечно-сосудистые осложнения. Ее дополнительный бонус – управление весом: такая пища поддерживает длительное ощущение сытости, уменьшает чувство голода.Рекомендуемое количество клетчатки в день составляет от 20 до 35 граммов.