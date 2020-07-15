Лопинавир и гидроксихлорохин не помогут от COVID-19

Лопинавир – препарат против ВИЧ, гидроксихлорохин используется для лечения малярии и ревматизма. До недавнего времени оба препарата считались потенциальными агентами в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2.Исследовательская группа из Университета Базеля и Университетской больницы обнаружила, что концентрация двух препаратов в легких пациентов с COVID-19 недостаточна для борьбы с вирусом. Ученые проспективно отслеживали уровни препаратов в плазме у пациентов с COVID-19.Для исследования отобрали 92 пациента. Было обнаружено, что концентрация лопинавира в два-три раза превышала показатели, характерные для пациентов с ВИЧ. Гидроксихлорохин за пределы нормы не вышел. По мнению ученых, стоит с осторожностью назначать такие препараты как лопинавир, поскольку повышенный уровень концентрации в плазме может иметь токсический эффект.