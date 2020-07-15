Испанские медики перечислили продукты, полезные при укачивании в транспорте

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Испанские медики назвали продукты, которые могут оказаться полезными при укачивании в транспорте. Их рекомендации опубликовало издание La Vanguardia.Испанские диетологи Нурия Монфуледа и Фатима Бранко перечислили перекусы, полезные в тех случаях, когда путешественникам предстоит долгая дорога, предполагающая приемы пищи. Людям, страдающим от укачивания в транспорте, они дают совет: использовать для утоления голода легкие закуски: например, арахис, яблоко. Можно заранее приготовить салат из курицы-гриль, яблока, моркови и орехов, добавили медики.Специалисты подчеркивают: склонным к укачиванию следует воздерживаться от пищи, содержащей много соли. Такая еда провоцирует усиленное чувство жажды, а частое питье воды в таких обстоятельствах не идет на пользу здоровью.«Подойдет сэндвич из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров», - предложила вариант перекуса доктор Бранко.Также испанские медики отмечают пользу риса.«Рис – хороший вариант. Такого рода твердая пища оседает и задерживается в нижней части желудка. Главное, не разваривать его до предельной мягкости», - добавили эксперты.Дополнительно они сообщили, что людям, которых очень сильно укачивает в транспорте, полезнее ехать ночью, чем днем. При этом следует воздержаться от какой-либо активности (например, не стоит читать, смотреть фильмы), не есть ничего жирного. В идеале нужно расслабиться и попытаться заснуть, отметили медики.