Как убрать висцеральный жир на животе? Продукты, которые нужно исключить из рациона

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Скопление висцерального жира на животе крайне опасно, и чтобы его убрать, придется скорректировать рацион. Медики констатируют, что существуют продукты, которые нужно исключить из него, чтобы избавиться от жировых отложений.Висцеральный жир хранится под поверхностью, вблизи жизненно важных органов, таких как печень и кишечник. Характерная примета такого жироотложения – широкая талия, фигура яблоком. Накапливаясь, жир на животе создает реальную угрозу для нормального функционирования внутренних органов и здоровья в целом. Хорошо известно, например, что подобный тип жировых запасов связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, определенный рацион питания может стать самым действенным методом убрать висцеральный жир на животе. Его авторы советуют исключить из него очищенное рафинированное зерно, поскольку продукты на его основе увеличивают массу опасного типа жироотложения. Речь идет о белом хлебе, белом рисе и продуктах из белой муки (макароны, сдоба, выпечка).Сегодня часто можно услышать, что для борьбы с висцеральным жиром полезны продукты из цельного зерна. Специалисты Клиники Майо отмечают: некоторые исследования действительно показывают, что люди, потребляющие его, имеют меньше жира на животе. Но полезным эксперты считают именно зерно, к цельнозерновым продуктам они относятся скептически.«Многие продукты, считающиеся цельнозерновыми, – например, хлеб – содержат много углеводов. Их тоже лучше исключить, если вы хотите уменьшить запасы жира», - приводится их мнение в издании Express.По словам медиков, наиболее действенным оружием против висцерального жира является низкоуглеводный рацион питания. Его эффект повышается, если присутствует регулярная физическая активность средней интенсивности. Гарвардская медицинская школа рекомендует от 30 до 60 минут кардио-тренировок в день, таких как быстрая ходьба, плавание, бег или аэробика.