Развенчаны популярные мифы о пользе грецких орехов

Не стоит ими злоупотреблять.Грецкие орехи являются достаточно полезным продуктом. Но все-таки некоторые их целебные свойства являются выдумкой. В этом материале мы расскажем вам, в чем на самом деле польза таких орехов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.Начнем с реальных полезных свойств. В грецких орехах содержится множество витаминов и полезных веществ: витамины B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, фосфор, марганец, йод, калий, магний и многие другие полезные элементы.Этот продукт действительно может повысить иммунитет (при регулярном употреблении), восстановить организм после болезни, помочь при анемии и малокровии. Также йод, который входит в состав орехов, очень полезен для кожи, волос и ногтей.Какие же свойства грецких орехов являются выдуманными? Первый миф — грецкий орех помогает похудеть. Это неправдивая информация, так как орехи являются очень калорийными, и наоборот мешают потере весе.Второй миф — отвар и настойка из грецких орехов полезны для волос. Никакого вреда такой продукт не принесет, но все-таки нужно помнить об одном нюансе — грецкие орехи являются достаточно стойким пищевым красителем. Не стоит ополаскивать такой жидкостью свои волосы, если вы не хотите получить зеленовато-коричневое окрашивание, которое не смоется несколько дней.Третий миф — грецкие орехи помогают вылечить проблемы с потенцией. Да, какую-то пользу для общего тонуса и мужского здоровья этот продукт может принести при постоянном использовании. Но эффект будет незаметным. К тому же, при явных проблемах с потенцией следует не заниматься самолечением, а идти к врачу, ведь это может быть симптомом развивающегося заболевания.