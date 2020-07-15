Эта ягода защищает органы зрения от заболеваний

Врачи рассказали про самую полезную лесную ягоду, которая еще и очень вкусная, хорошо переносит заморозку, а также отлично подходит для выпечки, смузи, йогуртов. Речь идет о любимой многими чернике, которая способна замедлить старение и уменьшить риск заболевания глаз. Единственный недостаток ягоды – это достаточно высокая цена.Об этом пишет newperexod.com.Эта лесная ягода невероятно богата антиоксидантами (протоантоцианиды, флавоноиды и танины), которые уменьшают воспаление и замедляют старение. Помимо того, в чернике содержатся кальций, магний, марганец, витамины А, В1, В6, С и PP.Темно-синий цвет ягода получила благодаря красителю антоциану. Ученые на опытах доказали, что это вещество уменьшает риски многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака.Однако самый главный плюс черники: она помогает зрению. Так, лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. В основном, положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза.Черника может приостановить ухудшение зрения. Ее следует применять в целях профилактики проблем с глазами.