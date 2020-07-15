Эта ягода защищает органы зрения от заболеваний
Об этом пишет newperexod.com.
Эта лесная ягода невероятно богата антиоксидантами (протоантоцианиды, флавоноиды и танины), которые уменьшают воспаление и замедляют старение. Помимо того, в чернике содержатся кальций, магний, марганец, витамины А, В1, В6, С и PP.
Темно-синий цвет ягода получила благодаря красителю антоциану. Ученые на опытах доказали, что это вещество уменьшает риски многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака.
Однако самый главный плюс черники: она помогает зрению. Так, лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. В основном, положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза.
Черника может приостановить ухудшение зрения. Ее следует применять в целях профилактики проблем с глазами.
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