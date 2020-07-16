Врачи запретили беременным пребывать в шумной обстановке

Лихайский университет и Колледж Лафайет, сообщает "Ридус", доказали: громкие звуки и постоянный шум негативно отражаются на внутриутробном развитии плода. Помимо этого, шумовое воздействие раздражает, портит слух, повышает риск сердечных приступов и инсультов. Ученые проанализировали данные о рождении детей в 2004-2016 годах.Специалисты знали, где жили матери родившихся детей, что дало возможность оценить уровень шума в районе. Источниками шума были крупные транспортные магистрали и самолеты. Оказалось, у женщин, проживающих в районах, где существенно повышен уровень шума, например, рядом с аэропортами, был на 22% выше риск родить ребенка с недостаточной массой тела.Кстати, исследование 2018-го года показало, что шумы способны усилить активность зоны в мозге, задействованной в стрессовом ответе. Это грозит развитием воспаления в сосудах. Если человек сталкивался с высоким уровнем шумового загрязнения (шум от большой дороги, аэропорта), он имел повышенный риск сердечных приступов и инсультов.