Врачи запретили беременным пребывать в шумной обстановке
Специалисты знали, где жили матери родившихся детей, что дало возможность оценить уровень шума в районе. Источниками шума были крупные транспортные магистрали и самолеты. Оказалось, у женщин, проживающих в районах, где существенно повышен уровень шума, например, рядом с аэропортами, был на 22% выше риск родить ребенка с недостаточной массой тела.
Кстати, исследование 2018-го года показало, что шумы способны усилить активность зоны в мозге, задействованной в стрессовом ответе. Это грозит развитием воспаления в сосудах. Если человек сталкивался с высоким уровнем шумового загрязнения (шум от большой дороги, аэропорта), он имел повышенный риск сердечных приступов и инсультов.
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