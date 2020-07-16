Замена животных белков на растительные продлевает жизнь

Ученые предполагают, что это связано с тем, что в растительных продуктах много антиоксидантов и клетчатки, а в растительных есть вредные жиры и холестерин.Употребление растительных белков может продлить жизнь. Но для этого недостаточно просто есть продукты, которые их содержат. Этими продуктами нужно заменять в своем рационе еду, содержащую животные белки. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine.Известно, что белки содержатся как в животных, так и в растительных продуктах. К первым относятся мясо, птица, яйца, ко вторым – бобовые, орехи, тофу, брокколи, крупы. Ученые хотели узнать, играет ли источник получения белков на продолжительность жизни человека. Для этого они проанализировали данные примерно 400 человек в возрасте 50-71 год, которые были собраны раньше для крупного исследования «Diet and Health Study».Участники исследования подробно отчитывались о своем рационе в течение 16 лет. Ученые могли рассчитать количество разных видов белков, которые те употребляли, и знали их продолжительность жизни.Оказалось, что уровень смертности среди мужчин и женщин, которые получали белок из растительных источников в количествах больше средних, был на 5% ниже среднего.Также ученые обнаружили, что чем больше растительных белков получали люди, тем дольше они жили. Согласно расчетам авторов исследования, замена 3% животных белков в рационе на растительные снижала риск смерти на 10%. Употребление 10 грамм растительных белков вместо животных на каждые 1000 калорий приводил к снижению риска смерти на 12% для мужчин и на 14% для женщин.