Ученые выяснили, что галлюцинации могут видеть и психически здоровые люди

Галлюцинации — явление, с которым могут сталкиваться не только люди с ментальными болезнями. Ученые из Соединенных Штатов и Австралии выяснили, что искаженное восприятие мира бывает и у психически здоровых людей. Статью по теме опубликовало зарубежное издание National Geographic.Заинтересовавшись галлюцинациями у здоровых людей, сотрудники Гарвардской медицинской школы и Института мозга в Квинсленде опросили 30 с лишним тысяч человек, проживающих в разных регионах Земли. Опрос показал, что у пяти процентов респондентов хотя бы раз в жизни были зрительные галлюцинации. У трети людей, которые сталкивались с галлюцинациями, был всего один такой эпизод, а у остальных "воображаемые события" случались до пяти раз в жизни.Речь идет, как необходимо подчеркнуть, о здоровых людях. У которых, как считалось до сих пор, вообще не должно быть никаких нарушений восприятия, которые можно было бы считать галлюцинациями. Но исследование показало, что феномен галлюцинаций является более комплексным, чем принято считать.Интересно, что с галлюцинациями чаще сталкиваются жители развитых стран. Если говорить о каких-то конкретных категориях населения, подверженных феномену больше остальных, то можно выделить среди них женщин, безработных, а также людей, которые не состоят в браке.