У всех умерших от коронавируса пациентов имелись тромбы

Исследование показало, что каждый умирающий после заражения коронавирусом пациент имеет «четкие следы тромбообразования». А это еще раз подчеркивает важность использование лекарств из категории антикоагулянтов в лечении.У каждого умершего из-за коронавируса пациента имеются признаки повышенного тромбообразования, как заявил специалист по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона профессор Грэхем Кук (Graham Cooke). Он проанализировал результаты вскрытий больных, которые скончались из-за нового вируса. Результаты показали со всей очевидностью, что у всех умерших отмечался тромбоз в той или иной степени.При этом тромбы не всегда были основной причиной смерти каждого человека, но полученные результаты, еще официально не опубликованные в научных журналах, поддерживают теорию о том, что COVID-19 вызывает серьезные сосудистые осложнения. Хотя коронавирус считается респираторной болезнью, атакующей лёгкие, в тяжелых случаях он может повреждать и другие органы. Тромбы уже проявились как одно из неожиданных осложнений COVID-19, и после этого начались испытания лекарств из категории антикоагулянтов для лечения больных коронавирусом.Такие препараты принимают очень многие россияне, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Антикоагулянты разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию. Новое исследовании британского ученого показывает, что антикоагулянты нужно принимать пациентам с коронавирусом, им также имеет смысл проходить через регулярные анализы крови, оценивающие уровень свёртываемости, пишет The Daily Mail.