Помогают похудеть. Названы лучшие белковые продукты

Всем худеющим нужно употреблять белковые продукты, поскольку это помогает предотвратить распад мышц, избежать замедления метаболизма. Другое их преимущество – способность насыщать на длительное время, поддерживать постоянный уровень сахара в крови, что важно, если нужно похудеть.Если вы задумываетесь, как похудеть, начните с коррекции рациона – включите в него больше продуктов с высоким содержанием белка. Такой совет дали немецкие диетологи в публикации журнала Fit for Fun, назвав попутно лучшие по их мнению белковые продукты.Соевые хлопья. Являются альтернативой овсянки: они низкоуглеводные и почти на 50 процентов состоят из белка (содержат более 40 граммов белка в 100 граммах продукта). Хорошо сочетаются с мюсли, смузи, овощами.Пармезан. Он признан белковым лидером среди сыров: 100 граммов дают 38 граммов белка. Помимо того, обеспечивает организм важным для похудения минералом кальцием, витамином А.Гарцкий сыр. Относится к творожным сырам и является одним из лучших белковых продуктов: стограммовая порция – это 30 граммов белка. Также в нем очень много кальция, действующего как жиросжигатель.Постная говядина. Обладает аминокислотным профилем, схожим с человеческим, укрепляет мышцы, при этом каждые 100 граммов продукта дают 28 граммов белка. Специалисты рекомендуют сочетать ее с салатами, овощами.Арахис. В 100 граммах содержится 26 граммов белка, он оставляет позади даже орехи. Чтобы похудеть, употреблять в пищу нужно неочищенный, не обжаренный несоленый арахис. Также нужно следить за умеренностью в его порциях.Тыквенные семечки. Они также могут дать 26 граммов белка. Помимо этого, обеспечивают организм витамином Е – антиоксидантом, укрепляющим иммунную систему и повышающим защиту от различных инфекций. Магний в них помогает улучшить настроение и сон, полезные жиры защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.Тунец в собственном соку. Его белок почти полностью превращается организмом в мышечную массу, что обеспечивает заряд энергии, сжигающей жиры. Содержание белка в нем составляет 23 грамма (в порции весом 100 граммов).