Эти чаи – лучшие помощники в похудении

Вкусно и полезно.Если вы хотите сбрасывать вес легко и быстро, вам нужно много пить — и чай может быть оптимальным вариантом. Во?первых, в нем нет сахара или искусственных подсластителей, как в газированных напитках или соках. Во?вторых, в нем много тонизирующих веществ, которые помогают поддерживать оптимальных уровень энергии. В-третьих, он не только полезен, но и вкусен. Подберите для себя любимый чай — и пейте не только с удовольствием, но и с пользой.Белый чай: разрушает жировые клеткиИсследование, результаты которого были опубликованы в издании «Питание и Метаболизм» в 2009 году, подтвердило: экстракт белого чая действительно ускоряет процесс разрушения жировых клеток. Ученые полагают, что такой эффект достигается благодаря высокому содержание особенного антиоксиданта (ECGC), который помогает буквально «разбивать» жировые клетки.Зеленый чай: стимулирует метаболизмЭтот вид чая также содержит антиоксидант ECGC, но его суперсила в другом. Именно зеленый чай — чемпион по содержанию кофеина (на самом деле, в этом напитке его больше, чем в самом крепком кофе) — а именно кофеин помогает ускорять метаболизм, а еще дает нам энергию, необходимую для поддержания активного образа жизни.Мате: помогает снизить уровень сахара в кровиОчень полезный чай, который делается из листьев и побегов южноамериканского растения yerba mate, не только богат кофеином, но и помогает нормализовать уровень сахара в крови, благодаря содержащимся в нем веществам теофиллин и теобромин. Как показали результаты исследования, проведенного в 2015 году, добровольцы, в течение 12 недель пившие по одной чашечке мате в день, в итоге сбросили больше лишнего веса, чем их коллеги, предпочитавшие другие напитки — при той же диете и уровне физических нагрузок!Улун: сжигает жир на животеЕще один вид чая, который помогает увеличить скорость нашего обмена веществ, благодаря частичной ферментации, которой подвергаются листья чая. Кроме того, в улуне содержатся особенные химические соединения, которые отличной действуют именно на жир, скапливающийся в области талии: так, участники исследования, проведенного в 2009 году китайскими специалистами, за 6 недель потеряли 12% жира на животе. Авторы исследования утверждают, что причиной такого впечатляющего результата был именно улун.Черный чай: блокирует всасывание жираЕсли в вашем рационе много жирной пищи, вам просто необходим черный чай — ведь он блокирует всасывание жиров и помогает предотвратить набор веса. В этом напитке содержатся особые растительные соединения полифенолы — а именно афлавины и арабубины, — которые и помогают блокировать всасывание жиров. Кроме того, некоторые исследования подтверждают способность черного чая снижать риск развития диабета — еще одно полезное свойство!Мятный чай: снижает чувство голодаЧестно говоря, этот чай даже необязательно пить — достаточно просто нюхать. Исследование, проведенное специалистами Университета Иезуитов, подтвердило, что аромат мяты подавляет чувство голода: участники исследования, которые вдыхали запах мяты каждые два часа в течение пяти дней, в итоге потребляли меньше калорий и сахара. Так что можно пить, можно просто нюхать — и худеть!Имбирный чай: продлевает чувство сытостиНастой имбиря — просто волшебный напиток, который нормализует давление, снижает уровень сахара в крови, снимает воспалительные процессы — а также помогает продлить чувство сытости на более долгий срок. Так что завершайте свой обед чашечкой имбирного чая — и вам еще долго не придется думать о еде!Чай фенхель: помогает худеть во снеФенхель способен повысить в организме уровень мелатонина — гормона, регулирующего сон, а также отвечающего за метаболизм. Как подтвердили результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Гранады, регулярное употребление в пищу плодов фенхель или чая с добавлением кусочков этого растения, помогает ускорить потерю весу — причем происходить это будет в том числе во время сна. Особенно приятно!Ромашковый чай: снимает стрессЧашка настоя ромашки перед сном — отличная идея. Во?первых, этот напиток помогает снизить уровень сахара в крови. Во?вторых, он обладает седативными свойствами и помогает нам избавиться от стресса — а именно стресс провоцирует «плохое» пищевое поведение, заставляя нас выбирать продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, сахара и различных вкусовых добавок. Если в следующий раз, перенервничав, вы задумаетесь о гамбургере или пакетике картошки фри — выдохните и выпейте чашку ромашкового чая. Должно помочь!