Контролируем вес летом: пять основных способов

Здоровый образ жизни поможет вам держать вес в нормеКонтролируем вес летом: пять основных способовЕсли не хотите набрать летом несколько лишних килограмм, тогда стоит внимательно следить за своим рационом питания и не забывать о физической активности. Но это далеко не все. На своей страничке в Instagram эндокринолог Катерина Янг рассказала, с помощью каких способов можно контролировать свой вес.Водный балансПосле пробуждения выпивайте 1-2 стакана теплой воды. А еще лучше добавляйте в нее лимон, имбирь или мяту. Летом не забывайте поддерживать в норме водный баланс, поэтому ежедневно употребляйте около 1,5 литров воды. Между приемами пищи можно пить мятный чай или настой шиповника. Эти средства уменьшат отечность и наладят работу желчеоттока.ПитаниеЛето - сезон ягод и фруктов, поэтому добавляйте их в свой рацион почаще. Однако, лучше отдайте предпочтение низкофруктозным вариантам. В меню регулярно должны появляться свежие овощи и зелень, а также мясо, рыба, птица. Желательно исключить из рациона сладкую газированную воду и соки - в них содержится много сахара и отсутствуют витамины.Физическая активностьГуляйте минимум 30 минут в день. Идеально совместить прогулку и физическую активность: ходьбу, скандинавскую ходьбу, бег или зарядку. На физические упражнения выделяйте 20-45 минут в день. Отлично подойдут танцы, плавание, бадминтон, игры в мяч, работа в саду. Физическая нагрузка помогает глюкозе попасть в клетки без участия инсулина и повышения его уровня, а значит снижение веса будет происходить активнее.СонЗасыпайте до полуночи. Так успеете поймать пик выработки мелатонина и поддержите в норме кортизол. Если засыпаете глубоко за полночь, то это чревато перееданием на следующий день - от 150 ккал за каждый час бодрствования после полуночи.РасслаблениеПрактикуйте техники расслабления. От 5 минут в день для активации парасимпатической системы. Именно она наводит порядок в организме после стресса, снижает тревогу, нормализует пищеварение, уровень глюкозы в крови и сон.