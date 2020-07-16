Диетолог Иван Алименко назвал вред чипсов преувеличенным

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Чипсы, если употреблять их не бесконтрольно, провоцируют не больше вреда, чем некоторые фрукты. Такое заявление сделал диетолог и специалист по рациональному питанию Иван Алименко, который рассказал о преувеличенном вреде чипсов в эфире радио Sputnik.Считается, что чипсы, как и сладкая газировка и разные сладости, являются одним из самых вредных для человека лакомств. И действительно — их высокая калорийность не способствует хорошей фигуре при систематическом употреблении, как и соль, которая входит в состав продукта. Но фрукты, по словам Алименко, тоже не всегда полезны, если употреблять их не зная меры."Чипсы являются вредным продуктом для гипертоников, т.к. они соленые. Ими не следует увлекаться людям с атеросклерозом, потому что чипсы повышают уровень холестерина. Само-собой, что они вредны при ожирении, потому что в них слишком много калорий. Но необходимо понимать, что даже продукты, которые считаются условно полезными, могут быть вредными для людей с перечисленными заболеваниями. Здесь существует тонкая грань, которую очень трудно обозначить", — говорит диетолог.Эксперт добавил, что проблему чипсов могла бы решить пропаганда маленьких упаковок. "Если бы маленькие упаковки стоили дешевле больших, то рисков, связанных с употреблением чипсов, было бы меньше. Человек купил бы маленькую упаковку, съел бы ее и успокоился. Но вместо этого он набирает фруктов, которые могут провоцировать ожирение еще в большей степени, т.к. вся фруктоза уходит в живот и создает висцеральный жир", — пояснил Алименко.