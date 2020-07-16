Диетолог Иван Алименко назвал вред чипсов преувеличенным
Считается, что чипсы, как и сладкая газировка и разные сладости, являются одним из самых вредных для человека лакомств. И действительно — их высокая калорийность не способствует хорошей фигуре при систематическом употреблении, как и соль, которая входит в состав продукта. Но фрукты, по словам Алименко, тоже не всегда полезны, если употреблять их не зная меры.
"Чипсы являются вредным продуктом для гипертоников, т.к. они соленые. Ими не следует увлекаться людям с атеросклерозом, потому что чипсы повышают уровень холестерина. Само-собой, что они вредны при ожирении, потому что в них слишком много калорий. Но необходимо понимать, что даже продукты, которые считаются условно полезными, могут быть вредными для людей с перечисленными заболеваниями. Здесь существует тонкая грань, которую очень трудно обозначить", — говорит диетолог.
Эксперт добавил, что проблему чипсов могла бы решить пропаганда маленьких упаковок. "Если бы маленькие упаковки стоили дешевле больших, то рисков, связанных с употреблением чипсов, было бы меньше. Человек купил бы маленькую упаковку, съел бы ее и успокоился. Но вместо этого он набирает фруктов, которые могут провоцировать ожирение еще в большей степени, т.к. вся фруктоза уходит в живот и создает висцеральный жир", — пояснил Алименко.
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