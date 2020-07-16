Назван самый полезный вид хлеба

Потребление хлеба лучше сократить.Хлеб — это не только вкусно, но и полезно. Правда, не каждый вид хлеба приносит максимальную пользу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Хлеб из пророщенных зерен — отличный и полезный вариант. Когда зерно прорастает, его питательные вещества легче усваиваются и становятся доступными для организма. Такой хлеб может быть лучшим источником белка, клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты и других питательных веществ.Хлеб Иезекииля, рецептов которого очень много в Сети — это вид хлеба с высоким содержанием клетчатки, приготовленный только из пророщенных зерен и без муки. Люди должны хранить подобный хлеб в холодильнике или морозильной камере.